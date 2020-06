Chivalry 2 proposera du cross-play PS5, PS4, Xbox One, Xbox Serie X et PC

Chivalry 2 qui n'a pour l'heure pas de date de sortie, devrait toutefois arriver dans un premier temps sur les consoles actuelles et nouvelles (et bien évidemment PC) avec du cross-play au programme.

À voir aussi : Chivalry 2 Medieval Warfare : Une nouvelle vidéo et une date pour l'alpha

Une vidéo du jeu a en effet fuité pendant quelques minutes sur YouTube avant de se voir supprimer. Mais comme toujours dans un moment pareil, certains ont eu le temps de récupérer une image (voir la galerie) et du coup quelques informations. On apprend ainsi que Chivalry 2 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Serie X. Tout ça.

Mieux encore, il sera cross-play entre toutes ces machines ! On imagine notamment le joyeux boxon créé à l'occasion et ce que seront les batailles avec 64 joueurs en même temps. Difficile à dire pour l'heure si ceci sera une bonne idée tant l'usage de la souris donne un avantage plus que conséquent dans le maniement des armes.

Wait and See donc. Chilvalry 2 devrait faire parler de lui dans les semaines à venir avec la divulgation de la fameuse vidéo. Ou peut-être même dès demain ?