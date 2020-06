PS5 : Une idée de l'interface et d'une fonctionnalité d'aide donnée par un brevet ?

Tous les brevets déposés par un constructeur de consoles ne se transforment pas systématiquement en objets commercialisés ou fonctionnalités exploitées. Certains donnent cependant une bonne idée de ce à quoi pense le constructeur et donc de la tournure que pourraient prendre les choses.

Le site The Gamepost rapporte la publication hier par l'USPTO (United States Patent and Trademark Office, autrement dit le bureau américain en charge des dépôts de brevets et autres marques), d'un brevet déposé par Sony Interactive Entertainment fin 2017. Ce dernier concerne une "interface utilisateur personnalisée reposant sur le comportement (de cet utilisateur) dans une application."

D'après la description de ce brevet par Sony, la console, et très certainement des serveurs, analyseraient le comportement in-game du joueur et adapterait ce que propose l'interface de la console en fonction de ce dernier. Par exemple, la case dédiée à un jeu sur l'interface de la console pourrait être accompagnée d'autres cases aux utilités variées : infos sur la partie en cours (niveau atteint, nombre de points ou de kills, etc.), une vidéo de gameplay de la session de jeu précédente, ou encore des astuces. La machine pourrait par exemple détecter qu'un joueur est bloqué dans une même zone depuis un moment et lui proposer des moyens de s'en sortir.

Aides à la volée

D'après le brevet, ces aides pourraient être fournies sous la forme de textes, d'extraits audio, ou de vidéos. Pour ce qui est des vidéos, une des méthodes envisagées ici est de diffuser la capture de la session de jeu d'un autre joueur au cours de laquelle il a réussi à passer la séquence en question.

Pour illustrer le concept derrière ce brevet, Sony y a associé plusieurs schémas représentant l'interface de la console. Ces derniers, disponibles dans notre galerie ci-dessous, sont évidemment rudimentaires, ils laissent entendre que Sony a pour idée de conserver sur PS5 les systèmes de Xcross Media Bar (XMB) et de tiroirs vus sur les interfaces des dernières consoles PlayStation. Une fois encore, il n'est question que d'un brevet et les choses peuvent avoir évolué en interne chez SIE depuis le dépôt de ce dernier.

Pour rappel, Sony présentera les premiers jeux PS5 demain à 22h heure de Paris. Rien ne permet cependant de savoir si l'interface de la PS5 sera dévoilée pendant cet événement. Aux dernières nouvelles, la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

Que pensez-vous de cette potentielle fonctionnalité d'aide ? Vous voyez-vous l'utiliser ? Espérez-vous que l'interface de la PS5 sera plus différente de celle de la PS4 que ne le laisse entendre les schémas de ce brevet ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.