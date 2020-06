PS5 : Le "plus gros et ambitieux" jeu de Housemarque (Resogun) serait un jeu de lancement

À quelques heures de la diffusion de la première conférence de présentation des jeux PS5, de nombreuses questions demeurent quant aux jeux qui seront dévoilés par le constructeur japonais et ses partenaires. À en croire de nouveaux éléments, un de ces mêmes partenaires de longue date pourrait bien être de la partie.

À voir aussi : PS5 : Suivez la présentation des jeux avec nous ce jeudi à partir de 21h30

La rumeur du jour nous vient du Danemark, et plus particulièrement de la version danoise du site Gamereactor. Dans un article sur les jeux qui pourraient être annoncés cet été, le site fait des révélations sur le prochain projet de Housemarque. Plus tôt cette année, le studio finnois a mis de côté Stormdivers, son projet de Battle Royal, au profit d'un nouveau jeu.

Là où les choses sont particulièrement croustillantes, c'est que Housemarque présente ce nouveau titre comme étant son jeu "le plus gros et ambitieux" à date. Il ajoute que ce dernier a été créé à l'aide de "l'incroyable soutien de notre partenaire pas encore annoncé." Et c'est sur cette dernière phrase que Gamereactor affirme que le partenaire en question n'est nul autre que Sony Interactive Entertainment lui-même.

Le journaliste de Gamereactor affirme que Housemarque a dû mettre de côté Stormdivers car il espère pouvoir sortir son nouveau jeu en même temps que la PS5 et a donc besoin de la participation de toutes les forces vives. Selon les informations du site danois, il est question d'un jeu qui n'est pas de type Arcade et qui a un style totalement inédit pour le studio.

Au cours de son existence, Housemarque a fréquemment collaboré avec Sony. Resogun était par exemple un des jeux de lancement de la PlayStation 4. Son dernier jeu en date, Matterfall, était une exclusivité PS4. Il ne serait donc pas surprenant que le studio et l'éditeur aient renouvelé leur collaboration. Et il ne serait pas étonnant non plus que ce nouveau jeu fasse partie des titres dévoilés demain soir.

Pour rappel, la conférence PS5 aura lieu demain soir à 22h heure de Paris (notre direct commencera à 21h30). La console est quant à elle prévue pour la fin de cette année.