The Last of Us Part II : Le story trailer devient super génial grâce aux LEGO

Il ne reste plus qu'une petite poignée de jours au commun des mortels, que surplombe notre cher Thomas, un verre de Cognac à la main, avant de pouvoir goûter ce qui s'annonce comme un des jeux de cette génération. The Last of Us Part II sera sombre, triste, sale... Mais l'on peut toujours tenter d'égayer.

Et à ce petit jeu-là, la chaîne de Pavel Prokhorov, Pavesome Films, a trouvé la bonne solution. Le russe a pour distraction, depuis des années, de prendre des jouets LEGO et recréer des bandes-annonces de films et de jeux vidéo en stop motion, avec le son d'origine.

Sa dernière victime est justement le déjà très déprimant The Last of Us Part II, dont le Story trailer devient, malgré la violence assez terible infligée aux petits êtres de plastique sur lesquels il ne fait pas bon marcher pieds nus, quelque chose de bien plus facile à digérer.

Est-ce que The Last of Us Part II est super génial ? C'est ce que pense Thomas et vous pourrez vous le procurer à partir du 19 juin sur PS4.