PS5 : Le scénariste de Dead Space verra son nouveau projet présenté durant l'événement de jeudi

La présentation des jeux PS5 est presque là. Les prédictions vont bon train quant à son contenu et les teasings de la part de personnes travaillant sur des projets secrets aussi.

À voir aussi : PS5 : Officiel, la présentation des jeux aura bien lieu ce jeudi 11 juin à 22h !

Voilà deux ans qu'Anthony Johnston travaille sur un jeu vidéo, et il considère qu'il peut commencer à en causer. Si son nom ne vous dit rien, sachez que l'on doit à ce ce scénariste britannique les histoires des comics Wasteland, The Coldest City (adapté au cinéma, Atomic Blonde) mais aussi celles de Dead Space, Binary Domain ou encore L'Ombre du Mordor.

Et sur Twitter, il a expliqué qu'il fallait s'attendre à un lever de voile imminent :

As some of you know, I've been working on a big videogame for almost 2 years now.



In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.



🧐