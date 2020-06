Destiny 2 : Nouvelle saison, date de la prochaine extension et arrivée sur PS5 et Xbox Series X

Aujourd'hui mardi 9 juin 2020, 18h00, débutait le live de Bungie dédié à Destiny 2 et tout ce qui attend ses joueurs pour les siècles et les siècles. Ou plutôt les semaines, puisque l'on va déjà parler de ce qui se prépare pour la rentrée. Mais aussi aujourd'hui.

À voir aussi : Bungie : Un RPG plus guilleret comme prochain projet selon plusieurs offres d'emploi

Commençons par l'annonce la plus proche de nous : la saison de l'Arrivée débute aujourd'hui pour Destiny 2. Elle offre aux Gardiens un nouveau donjon, Prophétie, qui permet au final de débloquer la nouvelle armure de la Fonderie Daito et celle du Jugement des Neuf (mais revisitée). Des événements publics se trouvent sous la Pyamide d'Io, et de nouvelles récompenses et équipements. Grâce au Pass saisonnier, pour 1000 Argentum, les plus fervents auront de quoi se faire plaisir.

Ensuite, on apprend que Destiny 2 : Au-delà de la Lumière sera disponible le 22 septembre prochain. Cette nouvelle extension de Destiny 2 nous invitera à nous rendre sur Europe, la lune gelée de Jupiter, pour découvrir d'incroyables secrets sous son épaisse couche de glace. Quels secrets ? Un nouveau pouvoir, la Stase, un raid inédit, la Crypte de la Pierre Enfouie.

Sachez que des éditions limitées seront proposées, suivant que vous soyez attaché au physique ou pas (à découvrir dans notre galerie ci-dessous) :

Destiny 2 : Au-delà La Lumière - Édition Digitale Deluxe

Extension Destiny 2 : Au-delà de la Lumière + Un an de contenu saisonnier (4 saisons au total)

Avec précommande : Coque givrée exotique de spectre et emblème légendaire

Interaction exotique "On ne bouge plus !"

Fusil à impulsion exotique "Trop long à expliquer" avec catalyseur exotique et ornement

Passereau exotique "Tout autre ciel"

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière - Édition Collector (précommande sur le Bungie Store)

Au-delà de la Lumière - Édition Digitale Deluxe (code numérique uniquement)

Réplique d'Éclat des Ténèbres lumineuse

Sac d'explorateur d'Europe

Flasque exploration d'Europe

Journal de bord mystérieux Et d'autres découvertes provenant d'Europe

Sans oublier une Stranger Edition avec une statuette de pouces.

Disponible sur PS4, Xbox One, PC, et Google Stadia, Destiny 2 le sera également sur consoles Next-Gen. Il est spécifié que les achats effectués seront transférés sur Xbox Series X grâce au Smart Delivery, donc sans rien dépenser... Et de la PS4 à la PS5, il y a aura une mise à jour gratuite.