Prinny 1 & 2 Exploded and Reloaded dévoile une édition collector et physique en images

La transportabilité de la dernière console de Nintendo (qui n'en finit pas de cartonner, même lorsque les joueurs ne peuvent pas bouger) continue d'attiser l'appétit de l'éditeur NIS America, qui continue de défendre mordicus le jeu physique en dévoilant aujourd'hui une édition évidemment collector pour Prinny 1 & 2 : Exploded and Reloaded.

La compilation des deux spin-off sortis sur PSP mettant en scène l'éponyme pingouin chéri des fans s'affiche donc aujourd'hui dans une Just Desserts Edition qui vise en plein coeur votre serviteur, défenseur des plaisir sucrés devant l'éternel.

Compilant Prinny : Can I Really be the Hero ?, sa suite directe Prinny 2 : Dawn of Operation Panties, Dood ! ainsi que les DLC disponibles, cette édition physique et collector disponible dans notre galerie d'images proposera donc :

Le jeu Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded sur Nintendo Switch

Une boîte collector

L'artbook « Prinny's Scrapbook of Memories »

La bande-son « Prinny's Awesome Mix » sur CD

Une figurine « Suis-je vraiment digne d'être un Prinny Block ? »

Un poster « Asagi Wars Ex Alpha Championship Edition »

Si la perspective chasser sucreries et petites culottes dans la peau d'un bandit manchot, sortez vos agendas, puisque Prinny 1 & 2 : Exploded and Reloaded débarquera le 16 octobre prochain, oui, mais sur Switch. Les plus impatients pourront dès à présent pré-commander leur exemplaire sur le site de NIS America, dood.