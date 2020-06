VALORANT : Ascent a désormais autant de chance d'être jouée que les autres

Les joueurs arrêteront de tomber sur la carte Ascent dans la majorité de leurs parties dans VALORANT.

À voir aussi : VALORANT : Vainqueur, audience... voici tout ce qu'il fallait retenir des Twitch Rivals

Cela plaira aux joueurs les plus assidus : il y a désormais autant de chance de tomber sur Ascent en partie que sur Bind, Split ou Haven. La carte avait été volontairement boostée pour que les joueurs s'y habituent depuis sa sortie, mais c'est désormais terminé selon le Tweet du compte officiel du jeu.

À partir de maintenant, Ascent ne sera plus une carte "à l'affiche" dans la rotation. Toutes les cartes devraient avoir la même probabilité d'être jouées dans vos parties.

Ces probabilités ont aussi permis à Riot Games d'avoir plus de retours sur la carte. De nombreux bugs et glitchs ont été découverts au fil des jours, et continuent encore de l'être. En plus de hotfixs, des changements sont attendus de la part de l'éditeur pour rendre cette carte plus équilibrée. Nombreux sont ceux qui se sont plaints du fait qu'elle favorise trop l'équipe attaquante par rapport aux défenseurs, avec un mid facilement contrôlable par l'équipe attaquante.

Une mise à jour assez importante concernant l'équilibrage des cartes, agents et armes est attendue avant l'arrivée de la prochaine saison compétitive sur VALORANT. Sa date n'est pas encore dévoilée, ce qui laisse présager un lancement après mi-juin, voire début juillet.