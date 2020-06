Pour l'après, Neil Druckmann hésite entre The Last of Us Part III et autre chose

Il ne reste plus que dix jours avant de pouvoir officiellement poser les mains sur l'un des titres les plus attendus de la décennie, qui n'est autre que la suite d'un des meilleurs jeux de la précédente. Et si son réalisateur nous disait à quoi il songe, une fois Ellie dans la nature ?

The Last of Us Part II est bientôt dans les bacs, comme on dit. Les membres de l'équipe de développement ont tendance à se montrer plus disponibles pour les interviews, comme ce cher Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et co-réalisateur du jeu. Il enchaîne et c'est cette fois au magazine GQ qu'il s'est confié longuement.

Il y parle inclusion, diversité, inspirations (les pensées et sentiments extrêmes qui l'ont traversé après avoir été témoin d'un lynchage lorsqu'il était enfant)... Et se voit interrogé sur l'avenir, et pas seulement la série The Last of Us, qu'il manoeuvrera aux côtés de Craig Mazin, mais également ce qu'il pourrait préparer avec Naughty Dog.

Et là, on jurerait qu'il répond en s'attendant à faire les gros titres :

En approchant du terme du développement, d'un point de vue créatif, je ressens de moins en moins les responsabilités et mon esprit ne peut s'empêcher de penser au prochain truc. Alors oui, le projet suivant pourrait être [The Last of Us] Part III ou une nouvelle licence.

Et si l'on en croit l'article, il indique que c'est la meilleure idée qui l'emportera. Dommage, il ne parle pas d'Uncharted qui, bien qu'après avoir mis Nathan Drake à la retraite, pourrait continuer avec, au hasard, Nadine et Chloe, héroïnes de l'excellent The Lost Legacy.

Toujours est-il qu'on imagine bien que quelque chose est déjà en chantier du côté des ouailles d'Evan Wells et que la popularité de The Last of Us Part II, attendu pour le 19 juin prochain sur PS4, va évidemment être évaluée rapidement. D'ailleurs, à propos de notre TEST qui paraîtra ce 12 juin à 9h01, je peux vous dire qu'aaaaaaaaargh... Rosebud !

