Super Nintendo World : Château de Bowser et décors sur de toutes nouvelles photos

Tous les moyens sont bons pour obtenir un aperçu de la zone Super Nintendo World des Universal Studios Japan. Après une vue aérienne il y a quelques jours, il est cette fois question de photos prises directement depuis l'intérieur du parc.

À voir aussi : Super Nintendo World : Une brève vidéo montre la zone Mario en mouvement

Une fois n'est pas coutume, c'est le compte Twitter japonais "LCASTUDIOS_USJ," qui donne un nouvel aperçu de ce que proposera la zone Super Nintendo World du parc d'attractions Universal Studios Japan.

Grâce à des photos prises depuis différents points du parc (dont l'enceinte du sympathique et immortel spectacle Waterworld), il est possible d'avoir un nouvel angle de vue sur le château de Bowser, mais aussi l'environnement du Royaume Champignon avec ses éléments bien connus (blocs ?, pièces, plantes piranha, etc.). Ces photos sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

À noter que les lumières des décors du Super Nintendo World ont été allumées, signe de plus que l'ouverture de cette nouvelle zone est imminente. Pour rappel, le Super Nintendo World des Universal Studios Japan doit ouvrir cet été. Une date précise n'a cependant pas encore été communiquée.

Dans la foulée de l'ouverture du SNW japonais, des zones similaires ouvriront aux Universal Studios Hollywood, Orlando et Singapour. Ces dernières n'ont pas encore de date d'ouverture précises non plus.