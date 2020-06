Overwatch : Les hero pools indéfiniment retirés des parties classées

Une décision a été prise et appliquée dès aujourd'hui sur les parties compétitives d'Overwatch. Il s'agit d'un retrait qui concernera les parties classées, alors que les tournois esportifs ne seront pas affectés.

La motivation derrière l'implémentation des hero pools, lancée en mars dernier, était de garder une meta toujours changeante et amusante à la fois pour les spectateurs et joueurs d'Overwatch, après avoir été critiqué pour avoir gardé une stratégie en place pendant parfois plus d'un an (on se souvient en particulier des meta dive et GOATS).

Comme Blizzard ne parvenait pas à modifier la meta avec des multiples changements d'équilibrage, les hero pools ont permis d'interdire une sélection de certain héros chaque semaine, en forçant ainsi les joueurs à s'adapter constamment aux nouveaux choix disponibles. Cela a permis une dynamique plus présente en Overwatch League, c'est pourquoi cette solution sera gardée à l'avenir.

En revanche, les résultats ont apparemment été moins prometteurs dans les parties classées après trois mois de test. Selon Blizzard, les hero pools ne sont désormais plus nécessaires en classé car d'autres moyens ont été trouvés pour dynamiser la meta. La contrainte des hero pools n'auraient donc plus d'intérêt. La mécanique est donc simplement retirée du jeu à partir d'aujourd'hui.

En attendant, l'Overwatch League reviendra le 13 juin après une pause de mi-saison.