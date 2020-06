Xbox Series X : Aaron Greenberg répond à la rumeur d'un événement reporté

Respecter un planning en 2020, y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes. La pandémie de COVID-19 puis les récents événements aux États-Unis ont mené à des reports en pagaille.

Et si Microsoft avait discrètement changé ses plans pour les prochains événements Xbox ? C'était la théorie défendue par le journaliste de Venturebeat Jeff Grubb ce lundi 8 juin sur Twitter, après qu'une rumeur a commencé apparaître.

Le Xboxing Day a glissé vers le mois d'août.

Grubb fait ici référence à une présentation dont il aurait eu vent. Non-annoncée, elle aurait été prévue pour ce mois-ci et permis de découvrir le modèle de console Lockhart, une Xbox Series X plus abordable, en rumeur depuis un moment. Mais quid des jeux First-Party (parmi lesquels Halo Infinite) que l'on aurait dû avoir en juillet a-t-elle été décalée d'un mois ? Du Xbox 20/20 réservé pour juin ? Ou encore d'un autre événement, comme un Inside Xbox spécial, qui répondrait à celui de Sony ce jeudi, car "Microsoft ne souhaite pas y aller en premier" ?

Dans tous les cas, le patron du marketing de Xbox, Aaron Greeberg, a tenu à répondre.

We have not pushed anything back, our plan remains to have our next digital show in July and teams are working hard on that. https://t.co/e09NcRpVcC