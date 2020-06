Bungie : Un RPG plus guilleret comme prochain projet selon plusieurs offres d'emploi

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste que quelques heures avant que Destiny 2 nous parle de son avenir proche. Plusieurs offres d'emploi actuellement en ligne révèlent quant à elle des indices sur la prochaine licence en préparation chez les parents de Halo.

Cela faisait plusieurs années que Bungie a expliqué, grâce notamment à l'investissement de 100 millions de dollars du chinois NetEase, être en mesure de gérer plusieurs projets simultanément et autres que Destiny.

Des annonces aperçues dans la partie carrière du site du studio en disent un peu plus sur ce qui arrive, notamment celle concernant un directeur artistique.

Vous avez pour mission de créer des jeux qui unissent les joueurs dans une communauté profondément investie ? Voudriez-vous travailler sur un projet comique, avec des personnages légers et fantasques ? Pensez-vous régulièrement à l'impact que l'art peut avoir sur le gameplay, sur la façon dont le design peut mener les fans au cosplay, aux poses d'un personnage et aux environnements parlant à différentes cultures à travers le monde ? En tant que directeur artistique incubateur, vous définirez l'allure de la nouvelle licence de Bungie et travaillerez sur tous les aspects artistiques pour mener un prototype sur le chemin de la production. Plus important, vous travaillerez avec une équipe amusante, dévouée et passionnée dans les différents domaines, dévouée à la création d'une nouvelle licence chez Bungie.

D'autres indices sont donnés par ailleurs dans les offres évoquant l'incubation, indiquant qu'il serait question d'éléments RPG, de combats, de compétitif, de centaines de babioles, armures et armes à "distribuer" via un système de butin, ou encore de bac à sable.

Évidemment, il semble encore un peu tôt pour avoir des détails croustillants, mais l'on sera curieux de voir ce que Bungie nous prépare.

