HUMANKIND : On y a joué 2 heures, la prochaine merveille du monde du 4X ?

Nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation assez complète de HUMANKIND, mais aussi et surtout de pouvoir jouer le début d'une partie pendant deux bonnes heures. L'occasion de se rendre compte notamment que nous avons eu entre les mains un futur chef-d'oeuvre du jeu vidéo.

Ce n'est pas la première fois que nous avons approché ce jeu, développé par le studio français Amplitude, mais c'est la première fois que nous avons pu réellement y toucher. POn rappelle que HUMANKIND est un 4X (pour eXplore, eXpand, eXploit et eXterminate ) que l'on pourrait injustement qualifier de Civilization-like. Injustement, car il est en fait bien plus que cela et affirme son souhait de renouveler et réinventer l'expérience du genre. On sent qu'il y arrive d'ailleurs très bien et dès les premières minutes montre en main, on comprend que l'on va avoir affaire à un grand jeu.

Un véritable voyage

Parlons d'abord de ce qui saute aux yeux et de ce qui ne vous a sûrement pas échappé au visionnage des différents trailers et nombreux screenshots : le jeu est très beau. Aussi bien techniquement qu'artistiquement. Les types de décors sont nombreux et somptueux et l'on sait immédiatement dans quel biome on se trouve. On admire de très beaux panoramas qui font parfois penser à s'y méprendre à des aquarelles. On trouve aussi une formidable palette de couleurs qui permettent instinctivement de penser aux paysages d'Afrique par ici ou d'Europe par là. Déserts, vastes forêts, montagnes rocheuses... On assiste à un véritable voyage esthétique et visuel qui se voit transcendé par une direction artistique assez magique. Chaque artwork, écran de chargement ou menu du jeu est l'occasion de faire écho à une culture ou une civilisation. Amplitude a d'ailleurs travaillé avec de nombreux spécialistes en civilisations anciennes pour rendre tout ceci le plus crédible possible.

À travers l'Histoire de l'Humanité

Il en va de même pour la musique du compositeur Arnaud Roy, qui est la promesse d'un trip sensoriel cette fois, avec pas moins de sept heures de musiques culturelles et une heure de musiques orchestrales. Le but est de pouvoir là aussi vous faire voyager et vous faire prendre conscience des choix culturels que vous faites. Contrairement à un Civilization où l'on débute avec une civilisation/culture que l'on doit faire traverser d'ère en ère, ici l'on ajoute à la fin de chaque ère une nouvelle culture. Le jeu est découpé en six époques spécifiques, à savoir : Âge Ancien, Âge Classique, Moyen-Âge, Âge Moderne, Âge Industriel et Âge Contemporain. Pour cette démo, nous avons choisi l'Égypte comme première culture avec pourquoi pas plus tard la possibilité de passer à la romaine. Car les civilisation ne s'annulent pas, elles s'additionnent ! C'est là que le titre du jeu prend tout son sens. HUMANKIND est une ode à la richesse et à la diversité, et c'est cette différence entre les peuples qui est mise en avant.

Rejouabilité "infinie"

Une fois encore, de nombreux spécialistes ont travaillé dessus pour veiller à un certain respect historique. Ce mélange de cultures se retranscrit aussi bien en termes de bonus ou malus culturels que physiquement sur la carte, par le mélange progressif de monuments dans vos villes. Ainsi artistiquement à la fin de chaque ère il doit être possible de voir quelles sont les cultures mariées. Amplitude parle ainsi d'un million de combinaisons possibles, ce qui permet entre autres d'avoir une durée de vie démultipliée. Une partie est prévue pour durer entre huit et dix heures selon votre expérience. On vous laisse imaginer les possibilités.

À la guerre comme à la guerre

Même si le studio n'est pas entré dans les détails, comme dans l'Histoire humaine, chaque fin d'ère peut être aussi synonyme d'une crise majeure (Guerres mondiales, révolutions politiques ou culturelles, etc) et il faut donc s'attendre à pas mal de challenge tout au long d'une partie. D'autant que pour passer d'une ère à une autre il faut remplir certaines conditions qui sont dans le jeu symbolisées par des Era Stars. Il en faut sept pour pouvoir passer à l'âge suivant. Cela peut être devoir remplir certains critères spécifiques comme atteindre une technologie, explorer une zone spécifique ou posséder une ressource.

Coté combat, la communauté Amplitude insiste depuis quelques années pour avoir des combats plus profonds dans les 4X du studio. Ca sera le cas ici avec la possibilité d'avoir parfois de très grosses batailles et une sorte de véritable "jeu dans le jeu". HUMANKIND ainsi inclut de véritables combats tactique ce qui est assez rare dans un jeu de ce type.

ON L'ATTEND... IMPATIEMMENT ET AVEC EXCITATION !

Ce n'est qu'une première approche mais c'est suffisant pour mettre l'eau à la bouche. Après seulement deux heures, et connaissant le pedigree d'Amplitude, on sait sans trop se mouiller qu'on tient un petit bijou. Pari réussi pour le studio puisque pour l'heure on a effectivement un jeu qui réussit de manière très habile à se détacher de Civilization. Bien entendu, nous attendons d'avoir accès à une version définitive avant de nous prononcer mais toutes les cartes sont dans les mains des français en termes de talents et d'idées. En revanche, il va falloir prendre son mal en patience car HUMANKIND n'est pas prévu avant 2021.