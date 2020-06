Black Lives Matter : itch.io lance un énorme bundle de 742 jeux à moins de 5 € en soutien au mouvement

Beaucoup de développeurs et éditeurs se sont exprimé en faveur des manifestations contre la haine raciale et les violences policières. Certains ont procédé à des dons et/ ou fait des appels. La plateforme de distribution, elle, propose un bundle pas comme les autres.

À voir aussi : Black Lives Matter : Square Enix, EA, Ubisoft, Humble Bundle, EVO... apportent un soutien financier

C'est peut-être le plus gros pack de jeux jamais proposé à ce jour. Après celui de Contigo Games, qui présente 18 jeux pour une vingtaine de dollars, itch.io a posté une nouvelle offre tout à fait impressionnante.

Le Bundle for Racial Justice and Equality regroupe 742 jeux, sans DRM, conçus par 564 créateurs, issus essentiellement de la scène indépendante. Jusqu'au 15 juin, pour un minimum de 5 dollars (4,43 euros environ), vous pouvez donc récupérer un ensemble d'une valeur 3.470 dollars, dans lequel on retrouve des titres comme Oxenfree ou Night in the Woods.

Les revenus seront versés à deux organisations : la National Association for the Advancement of Colored People, travaillant à "assurer l'égalité de droits politiques, éducatifs, sociaux et économiques de tous les citoyens et éliminer la haine et la discrimination raciales", et le Community Bail Fund. Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 2,3 millions de dollars ont été récoltés.

Étant donné que c'est pour une très bonne cause, pourquoi se priver ?

[Via]