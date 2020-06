Cyberpunk 2077 : Développement, système de CaC... le RPG fait le plein d'infos

Nos confrères allemands de chez Gamestar.de ont organisé un podcast premium dans lequel ils ont parlé de Cyberpunk 2077 avec quelques informations exclusives venant de leurs sources. Voilà ce qu'on apprend.

À voir aussi : L'IGN Summer of Gaming et la prochaine présentation de Cyberpunk 2077 reportés

Gamestar aussi fait des podcasts et dans l'un d'eux consacré à Cyberpunk 2077 on a pu apprendre quelques croustillantes informations. Notamment que 700 développeurs sont actuellement en télétravail et continuent de travailler d'arrache-pied le jeu.

À titre de comparaison il y aurait plusieurs fins possibles pour les quêtes et on apprend notamment que par rapport à The Witcher 3 il y aurait trois fois plus d'options pour terminer les dites missions. Pour donner vie à l'univers, on apprend que des milliers de PNJ ont une véritable routine (le genre de promesse qu'on a souvent dans les RPG depuis quelques années ceci dit...).

Lors de la fameuse démo de l'E3 2019 (et de la Gamescom) le système de combat au corps à corps était très loin d'être terminé. Depuis il y a eu pas mal de progrès dans le rendu aussi bien côté animation que dans le gameplay en lui-même.

Cyberpunk 2077 est toujours prévu pour le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.