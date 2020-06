Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth : L'Early Access va bientôt gagner un niveau

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis le debut du mois de mars, l'adaptation très Castlevania : Symphony of the Night des Chroniques de la Guerre de Lodoss va bientôt permettre d'aller plus loin dans l'aventure.

À voir aussi : ACCÈS D'ESSAI. Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth : Un metroidvania bien inspiré ?

Comme on le savait déjà, le fort prometteur Record of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth accueillera en tout six mondes dans lesquels la célèbre elfe va déambuler. L'Early Access n'en a pour l'instant qu'un seul à proposer. Mais cela va changer.

Playism et Ladybug ont révélé durant l'Indie Live Expo qui s'est tenu en ligne ce week-end que la prochaine mise à jour qui interviendra à la fin du mois de juin apportera le deuxième stage du jeu. Pour illustrer cette annonce, les équipes ont diffusé le trailer ci-dessus, qui nous montre que l'héroïne aura à affronter comme mid-boss le duo Efreet et Ylk. On constate aussi que de nouveaux pouvoirs seront accessibles, ce qui promet des avantages certains pour les rixes et les énigmes.

Record of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth est attendu en version finale pour cette année sur PC.