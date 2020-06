Le Steam Game Festival estival se décale

L'actualité tournant autour de sujets ne prêtant pas à festoyer et qu'on peut considérer comme importants à traiter, plusieurs événements qui devaient se tenir ces derniers jours ont été reportés. Celui mis en place par Valve et Geoff Keighley fait aussi un pas en arrière.

Le Steam Game Festival représente une opportunité pour les joueurs de se pencher sur des démos de jeux, découvrir des nouveautés et même discuter avec des développeurs en direct. Il devait débuter ce mardi 9 juin. Mais il faudra encore patienter, comme l'a révélé Geoff Keighley sur Twitter :

The Steam Game Festival: Summer Edition will now take place one week later. June 16 - 22. #SummerGameFest pic.twitter.com/1t5lY2UdaK