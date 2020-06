Cdiscount : La Xbox One S All Digital et ses 3 jeux à seulement 149,99€ !

Le meilleur moyen de rester en sécurité chez soi tout en profitant des meilleurs jeux vidéo est simple : il suffit de les télécharger. Grâce à Cdiscount et à la Xbox One S All Digital, offrez-vous les titres les plus tendance du moment sans même avoir à bouger !

Cet article est un contenu sponsorisé

Choisissez l'expérience 100% digitale avec les jeux dématérialisés : jusqu'au 21 juin, la Xbox One S All Digital et ses trois jeux s'affichent à seulement 149,99€ chez Cdiscount, soit 80€ d'économie. Retrouvez dans ce pack le meilleur du divertissement : une console Xbox One S All Digital et son disque dur 1 To, une manette sans fil Xbox blanche, ainsi que 3 jeux en téléchargement : Minecraft, Sea of Thieves et du contenu téléchargeable pour Fortnite, plus 1 mois d'abonnement au Xbox Live Gold.

Avec la Xbox One S All Digital profitez de jeux en 4K Ultra HD, du streaming en 4K et de la technologie High Dynamic Range, pour seulement 149,99€.

Et ce n'est pas tout : en plus de la livraison gratuite, profitez du paiement en 4 fois, et ne payez que 38,40€ aujourd'hui. Dépêchez-vous, l'offre ne dure que jusqu'au 21 juin sur Cdiscount !