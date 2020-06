Nintendo Switch : Un jeu avec nudité et contenu sexuel classifié tout public et vendu par erreur

La classification des jeux est, en particulier en Amérique du Nord où l'ESRB s'en charge depuis plus de 25 ans, est un processus bien rodé. Mais il arrive malgré tout que de rares erreurs se produisent. Celle dont il est question aujourd'hui est particulièrement cocasse.

À lire aussi : Nintendo Switch : La démo de Catherine Full Body datée

Comme le rapporte le site GoNintendo, un jeu indépendant destiné à un public adulte a été classifié "Tout Public" par erreur et mis en vente pendant plusieurs jours sur l'eShop américain de la Nintendo Switch.

Do Not Feed The Monkeys, le jeu dont il est question ici, ne s'est pas retrouvé dans cette situation des suites d'une mauvaise blague de ses développeurs. Son studio, Alawar, n'a jamais caché que le jeu montrait de la "nudité ou du contenu à caractère sexuel ainsi que du contenu destiné à un public adulte dans son ensemble."

Histoire de rendre la chose encore plus problématique, une démo évidemment gratuite du jeu et elle aussi marqué comme étant "Tout Public" a été proposée sur l'eShop. Et à en croire GoNintendo, qui a pu l'essayer, il était possible de voir de la nudité (façon pixel art) dans les cinq premières minutes du jeu.

L'erreur a fini par être repérée et le jeu a été supprimé de l'eShop. En attendant que le jeu reçoive une nouvelle classification, Do Not Feed The Monkeys n'est disponible sur aucune version de la boutique virtuelle de Nintendo.

Pour info, Do Not Feed The Monkeys est un jeu disponible sur PC et MAC depuis 2018. C'est un mélange de jeu d'Aventure et de Simulateur de Vie dans lequel le joueur doit surveiller et gérer des personnages via des caméras de surveillance.