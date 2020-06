League of Legends : Des drops seront activés dans les prochaines compétitions

C'est une grande nouveauté en-dehors du mondial League of Legends : les Twitch Drops font leur arrivée pour les matchs des ligues régionales.

Alors que YouTube Gaming s'installe petit à petit dans le monde du streaming, les Twitch Drops continuent à se multiplier, notamment du côté de Riot Games. Après ceux de la beta fermée de VALORANT, c'est au tour de League of Legends d'offrir des récompenses ingame aux spectateurs.

Chaque année, cette option n'était possible que lors du World Championship, mais elle fait désormais son entrée dans les ligues régionales, en passant par le site LoLesports (et non directement sur la chaîne Twitch). En revanche, ce ne sera disponible qu'à partir de la semaine 3 et seulement pour les ligues nord-américaine et européenne.

Ces drops ne seront pas complètement aléatoires, mais décidés lors de moment forts dans des matchs comme un vol de Nashor ou un pentakill. Ce sera donc une façon de célébrer des moments forts plutôt que des récompenses qui forcent à rester sur le stream avec des caps d'heures.

Les récompenses qui pourront être obtenues seront des tickets Clash, fragments de skins, des chromas, ou encore des points de Prestige. Plus de détails seront donnés quand ils feront leur arrivée.