Guerrilla Collective : L'événement en ligne annonce lui aussi son report

L'année 2020 ne sera définitivement pas un millésime semblable aux précédents : alors que le triptyque de salons traditionnellement composé de l'E3, de la Gamescom et du TGS n'aura pas lieu, de nombreux acteurs de la scène vidéoludique tentent de combler le manque en organisant chacun de leur côté de nouveaux rendez-vous dématérialisés. Mais une fois de plus, en 2020, rien n'est simple.

Dernier événement à ne pas avoir repoussé sa tenue, le festival en ligne Guerrilla Collective qui devait avoir lieu du 6 au 8 juin annonce lui aussi son report d'une semaine, suite aux mouvements de protestation qui agitent depuis plusieurs jours les rues des grandes villes américaines.

En plein mouvement Black Lives Matter, le PC Gaming Show, le Future Games Show ou le Summer of Gaming avaient déjà tous décidé de faire profil bas, estimant que l'actualité méritait qu'on lui accorde une place prédominante. Les organisateurs ont tenu à expliquer leur choix via Twitter :

Guerrilla Collective s'est associé pour créer un espace où nous avons tous un moyen d'expression pour nous soutenir mutuellement, soutenir notre industrie et notre travail. Nous devons ce résultat à des équipes incroyablement diversifiées et réunies autour de la création d'un événement numérique, dans le but d'apporter de l'espoir et un contenu positif au monde.



Nous constatons que l'heure est à l'action, pour faire entendre la voix de la justice et du changement. Nous sommes tous unis pour porter ce changement, pour plus de justice et pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.



Nous annonçons ici que notre événement est reporté aux 13, 14 et 15 juin. Nous préparons une diffusion en direct pour le 7 juin afin de mettre en valeur les voix noires dans notre industrie, dédiée exclusivement à la présentation de jeux créés par des développeurs noirs, des titres mettant en vedette des protagonistes noirs, et des discussions avec ces créateurs. Nous aurons plus de détails à partager sous peu.

Pour suivre les annonces de Guerrilla Collective, qui s'intégrait déjà au Summer of Gaming, il faudra se connecter à leur chaîne Twitch du 13 au 15 juin prochains, bien que certaines annonces seront tout de même dévoilées le 7 juin, comme vous l'aurez compris.

Rappelons que les studios 11bit Studios, Another Indie, Coffee Stain, Fellow Traveller, Funcom, Good Shepherd, Head Up, Humble Bundle, Larian Studios, Modern Wolf, Paradox Interactive, Raw Fury, Rebellion, Those Awaesome Guys, Thunderful, United Label, Versus Evil, Whitethorn Games, Wings, Ysbryd Games et ZA/UM ont déjà tous annoncé leur participation à l'événement.