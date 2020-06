Avengers : Le jeu annulé de THQ refait surface en vidéo

Avant que les Vengeurs ne s'assemblent derrière le bouclier de Captain Square Enix d'ici quelques mois, une vidéo d'un projet qui aurait du les réunir au moment de la sortie du premier film de Joss Whedon pour le MCU a fait son apparition.

Andrew Borman, conservateur au Museum of Play de Rochester, a fondé Past to Present Online (ou PtoPOnline), dont l'objectif est de donner un aperçu de prototypes et jeux annulés. Pour l'Histoire. Pour la Science. Pour la vie.

Régulièrement, le new-yorkais déterre des choses que l'on pensait complètement disparues, parfois avec l'aide de développeurs, comme cela avait été le cas pour le Prey 2 de Human Head. Cette semaine, il a révélé avoir mis le grappin, grâce à la communauté d'Obscure Gamers, sur un disque dur Xbox 360 contenant une build pas très avancée de The Avengers. Non, pas Marvel's Avengers, The Avengers, un titre développé par THQ Studio Australia et Blue Tongue qui aurait du se pointer au même moment que le film, en 2012. Sauf qu'avec la fermeture de THQ en 2011, ça n'a pas pu se concrétiser. Et c'est Ubisoft qui a pris la suite avec un Marvel Avengers : Battle For Earth de triste mémoire.

L'extrait de gameplay révélé ci-dessus montre qu'il s'agissait d'un jeu d'action en vue subjective potentiellement multijoueur, dans lequel il aurait été possible de manier Iron Man, Thor, Hulk et Captain America, chacun ses capacités. La façon dont on progresse et dont les vagues d'ennemis (des Skrulls) se ruent vers nous... Cela fait penser à un jeu dont je n'arrive pas à retrouver le nom, comme si je l'avais laissé pour mort. Bah !, ça me reviendra.

En tout cas, sachez que l'équipe de super-héros revient bien avec Marvel's Avengers le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA.

