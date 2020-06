Epic Mickey bientôt de retour ? Des indices poussent à le croire

Clairement imparfaite à différents niveaux, la série des Epic Mickey n'était pourtant pas dénuée de charme et de qualités. En raison des ventes décevantes du second épisode de la série principale (Epic Mickey avait eu le droit à un spin-off sur 3DS), la licence a été mise dans les cartons par Disney. De nouveaux éléments poussent cependant à se demander si Mickey et Oswald ne préparent pas leur retour vidéoludique.

Alors que la licence ne fait clairement pas l'actualité ces dernières années, de nouveaux produits dérivés à sa gloire sont récemment apparus dans les boutiques de plusieurs marques. Le fabriquant de produits dérivés et figurines Funko s'apprête par exemple à mettre en vente un t-shirt aux couleurs d'Epic Mickey.

Plus intéressant encore, la marque de vêtements coréenne "acmé de la vie" (ça ne s'invente pas) propose quant à elle deux nouveaux sweatshirts aux couleurs d'Epic Mickey dont un sur lequel se trouve une image inédite jamais utilisée dans un jeu. Des images de tous ces produits sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Forcément, cette apparition soudaine de ce nouveau merchandising pousse à se demander s'il ne se trame pas quelque chose autour d'Epic Mickey. En effet, pourquoi proposer de tels produits si ce n'était pas le cas ? La popularité des jeux originaux n'est pas suffisante pour permettre de sortir de nouveaux produits dérivés si longtemps après sans soutien de l'actualité.

Et si Disney prépare quelque chose, de quoi peut-il s'agir ? Junction Point Studios, le studio derrière Epic Mickey, a fermé ses portes des suites de la sortie du deuxième épisode. De son côté, Warren Spector, le créateur d'Epic Mickey et réalisateur du premier jeu, ne travaille plus pour Disney depuis de nombreuses années.

Comme le rapporte le site Nintendo Life, le studio Playmagic plancherait depuis (au moins) plusieurs mois sur le remake non-annoncé d'un jeu Disney prévu sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Mac. Pourrait-il s'agir d'un remake d'Epic Mickey ? Ou est-ce que Disney a discrètement mis en chantier un troisième Epic Mickey (la série aurait dû être une trilogie) ? Impossible à dire pour le moment.

Seriez-vous intéressés par un remake d'Epic Mickey ? Ou préféreriez-vous une suite ? Quel souvenir gardez-vous de la série originale ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.