PS5 : Sony annoncera une nouvelle date de présentation "bientôt"

Nombreux sont les joueurs à attendre impatiemment une révélation de la FAMEUSE PS5. De la console, de son prix ou même des jeux. L'événement prévue initialement ce soir n'ayant finalement pas lieu, pour laisser le feu des projecteurs sur les événements aux Etats-Unis, il faudra encore patienter un petit moment avant de voir la future console de Sony.

C'est par le biais de YouTube que PlayStation a effectué un update sur sa vidéo PS5. Voilà ce que l'on peut y lire :

Updated : This event has been postponed. We'll be in touch with a new date soon.

"Mise à jour : Cet événement a été reporté. Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle date bientôt."

Une mise à jour de la part de Sony concernant son événement qui aurait dû se dérouler aujourd'hui donc. Nous aurons ainsi une nouvelle date dévoilée "bientôt", même si cela reste bien entendu très vague et se fera probablement en fonction de l'évolution de la situation aux Etats-Unis.

Il reste donc encore à patienter pour avoir probablement une date dans les jours qui viennent.