Kingdoms of Amalur Re-Reckoning : Une remasterisation listée pour cet été

Et voilà encore une fuite, pour un autre remaster sur lequel il était facile de parier, depuis le rachat de la licence par THQ Nordic un beau jour de septembre 2018. Et devinez d'où cela peut venir.

À voir aussi : TEST de Mafia II Definitive Edition : Une bonne occasion d'y retourner ?

Comme pour Mafia Trilogy et ses trois volets, c'est au Microsoft Store que l'on doit ce qui ressemble à une fuite de Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning, qui serait donc une remasterisation prévue pour le 11 août prochain.

La fiche en question, accompagnée de screenshots que vous pouvez retrouver dans notre galerie ci-dessous, n'insiste pas trop sur les nouveautés, mais promet que le jeu de 2012 a été "remasterisé avec des graphismes magnifiques et un gameplay affiné". Tous ses DLC parus seront fournis.

On rappelle que Kingdoms of Amalur : Reckoning est le fruit de la collaboration entre trois légendes : R.A. Salvatore, romancier créateur du drow iconique des Royaumes Oubliés Drizzt Do'Urden, le papa de Spawn Todd McFarlane, et Ken Rolston, designer principal de The Elder Scrolls IV : Oblivion.

Notre cher Fumble, parti mais que l'on salue tout de même parce qu'il ne mérite que notre plus grande sympathie, s'était occupé du TEST à l'époque et avait apprécié son univers tout en lui reconnaissant un manque de folie et d'originalité. Gageons que la restauration, confiée aux bons soins du studio Kaiko par THQ Nordic, saura y y ajouter un peu de piment...