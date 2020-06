A Total War Saga Troy : Les mods arriveront dès que possible

A Total War Saga : Troy sera une exclusivité d'un an pour l'Epic Games Store. Et dans ce conteste on peut légitimement se poser la question des mods qui est un des fers de lance du succès de la saga Total War. Début de réponse.

C'est le compte Twitter officiel de Total War qui a divulgué l'information sur les mods pour s'expliquer après les nombreuses questions de la communauté :

Troy, like any other modern Total War game utilises pack files within its data directory. As such it can be modded, just like other games in the franchise, such as Total War: WARHAMMER.