Le PC Gaming Show et Future Games Show sont eux aussi reportés

Cela ne vous a sans doute pas échappé, la situation aux USA est délicate et pour apporter leurs soutiens aux populations afro-américaines, les deux salons PC Gaming Show et Future Games Show (jeux indés) sont reportés d'une semaine.

Les deux événements qui devaient avoir lieu le 6 juin à 21h30 (pour le PC Gaming Show) et 23h30 (pour le Future Games Show) sont reportés au 13 juin aux même heures. Voilà les messages que l'on peut lire :

Pour le PC Gaming Show :

Comme vous, nous avons eu du mal la semaine dernière à nous concentrer sur autre chose que les demandes de justice et la colère justifiée que des millions d'Américains expriment. En ce moment, nous voulons faire de la place pour ceux qui s'expriment et qui manifestent sur la façon de mettre fin à l'oppression systémique et à la brutalité policière dont sont victimes les Noirs.



Pour soutenir ce mouvement, nous reportons d'une semaine la diffusion du PC Gaming Show de cette année, au samedi 13 juin. L'événement de cette année représente le travail collectif de centaines de développeurs passionnés, engagés et extrêmement talentueux, dont nous sommes heureux de partager la vision.





Pour le Future Games Show :

L'événement aura maintenant lieu à la date ultérieure du samedi 13 juin en soutien aux protestations demandant justice et changement concernant la mort de George Floyd par la police. Bien que nous ayons le regret d'annoncer que nous allons reporter la date, il est juste que d'autres voix se fassent entendre en ce moment.



Nous sommes heureux de partager avec vous les révélations exclusives, les plongées dans l'avenir du jeu, les interviews des développeurs et les tables rondes avec les plus grands et les plus brillants talents du jeu.

Voilà qui est dit.