The Last of Us Part II : Au coeur du monde, le dernier carnet de développeurs, se regarde en VOSTFR

Les plus impatients des possesseurs de PS4 et la foule de fanboys de Naughty Dog à laquelle appartient un vétéran de la rédaction que nous nous garderons de nommer sont une fois encore servis, avec pas loin de 8 minutes de prise de paroles des développeurs de The Last of Us Part II.

La série de carnets de développeurs baptisée "Inside The Last of Us Part II" en est à son quatrième volet. Et son dernier, comme le saviez déjà.

Après l'histoire, le gameplay, et les détails, c'est l'univers, que l'on peut qualifier d'impitoyable, qui se voit abordé dans cette nouvelle vidéo. Outre les interventions de Neil Druckman, réalisateur, Kurt Margenau et Anthony Newman, co-réalisateurs, de la scénariste Halley Gross, et du directeur artistique John Sweeney, on a l'occasion de se régaler avec quelques concept arts qui donnent un bel aperçu de ce à quoi ressemble la ville de Jackson et ses alentours.

The Last of Us Part II sortira le 19 juin prochain, en exclusivité sur PS4.