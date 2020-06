The Last of Us Part II dévoile sa publicité officielle, pour avoir la vraie foi

Pour lui, Sony déballe tout : une console collector, des carnets de développeurs, un State of Play dédié... Il ne manquait plus, à l'approche de la sortie de The Last of Us Part II, qu'un spot publicitaire. Il est là.

Après une version d'une trentaine de secondes lancée hier en guise de teaser, le nouveau jeu de Naughty Dog rallonge la sauce pour The Last of Us Part II. La publicité officielle qui devrait atterrir sur nos petits écrans dure une minute pile et, si elle ne montre rien du jeu en tant que tel, sait prendre aux tripes avec du CGI bien costaud.

Comme dirait un juré de Top Chef (dont j'ai oublié le nom) après avoir englouti un fondant au chocolat tout ce qu'il y a de plus classique, ça raconte une histoire. Celle d'Ellie qui fuit un groupe de survivants bien décidés à lui faire la peau, le tout alors que résonne le doux son d'un morceau de New Order, True Faith, qu'elle entonne façon Unplugged au coin du feu avec sa chère Dina, c'est la classe. M'enfin j'ai peur quand même.

The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin sur PS4.