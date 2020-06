Nintendo annonce la date de son assemblée générale, avec de nombreuses restrictions

Au Japon comme sur le reste de notre petite planète, la vie reprend peu à peu ses droits, COVID-19 ou non. Nintendo tiendra donc comme chaque année son assemblée générale des actionnaires à la fin du mois de juin, mais ce gêneur de virus contrariera tout de même certains plans, qui ont parfois une fâcheuse tendance à changer.

La quatre-vingtième édition de ce festival en costume-cravate se tiendra bel et bien le 26 juin prochain, afin de faire le point sur l'année fiscale 2019-2020, qui s'achevait comme chacun sait le 30 mars dernier. Mais cette cuvée ne sera évidemment pas semblable aux autres, et le constructeur japonais précise dans son bristol que l'assemblée sera écourtée, le nombre de participants limités, les masques obligatoires et les goodies absents.

Si la planète se remettra sans mal de ce dernier point, les joueurs les plus curieux seront bien attristés de découvrir que la séance de questions/réponses qui clôture cette grand messe sera elle aussi plus expéditive qu'à l'accoutumée. Cette séquence retranscrite et rendue publique vise à cuisiner les têtes pensantes de l'entreprise sur leurs choix stratégiques, et permet de parfois découvrir quelques croustillantes anecdotes sur les coulisses de l'entreprise. C'est d'autant plus dommage que les rumeurs vont bon train concernant l'approvisionnement compliqué de certains composants de la Switch.

Si l'adage qui veut que l'on rie plus lorsque le nombre va croissant, la prochaine assemblée des actionnaires devrait s'avérer bien moins rock'n roll. Rendez-vous le 26 juin pour décortiquer cette version Lite, comme la Switch.