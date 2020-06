Playdate : Premières vidéos de Doom jouable, avec la manivelle !

Y'a-t-il une machine sur laquelle Doom, l'original, n'a pas encore été porté ? Toutes les consoles l'ont, on peut y jouer sur une calculatrice, un distributeur de billets, la Touch Bar d'un MacBook Pro... Et la petite machine de Panic, alors ?

À voir aussi : PS5 : Son processeur customisé serait sur le point d'entrer en production

On ne sait pas encore quand la Playdate sera entre nos petites mains moites et lavées plusieurs centaines de fois par jour, mais les développeurs qui ont pu s'en procurer une n'ont pas l'air de rester inactifs en sa présence. Ils ont même de bonnes idées.

Nic Magnier, concepteur d'interfaces utilisateur chez Keen Games, à Francfort, a sur Twitter révélé qu'il était officiellement le premier à avoir porté le Doom de 1993.

First playable version of Doom on the Playdate. Still very early but I guess I will cross out "Port Doom" from my bucket list. My main inspiration was @fabynou Game Engine Black Book. pic.twitter.com/Qy21oTYkvf