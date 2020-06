PlayStation Now : Voici les nouveautés de juin et ça vaut le coup d'OEIL

Comme chaque mois, voici venu le temps, non pas des rires et des chants (quoique), mais celui que choisit Sony pour nous partager les jeux qui viendront s'ajouter au catalogue du PlayStation Now. A partir d'aujourd'hui ces jeux ci-dessous compléteront les quelques 700 autres jeux du catalogue. Quelle classe.

Ce sont précisément 8 jeux supplémentaires qui viennent enrichir le catalogue du PS Now et ses 700 titres à jouer. Vous les retrouver juste ci-dessous, si vous le désirez ardemment.

Voici donc les nouveautés de juin listées ci-dessous :

Certains arrivent et d'autres nous quittent comme toujours donc, à compter d'aujourd'hui les jeux ci-dessous seront RETIRES du PS Now :

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.