The Last of Us Part II : Naughty Dog met le paquet sur l'accessibilité

Il reste encore du chemin pour que le Jeu Vidéo dans sa globalité arrive à être accessible à toutes et à tous. Les initiatives, salutaires, sont de plus en plus nombreuses. Chez les développeurs aussi, on fait le maximum. Le prochain jeu de Naughty Dog a pensé à beaucoup de joueurs.

The Last of Us Part II proposera pas moins de soixante options d'accessibilité. Ce chiffre assez impressionnant, c'est The Verge qui le partage dans un article faisant suite à un entretien avec Emilia Schatz et Matthew Gallant, respectivement lead game designer et Lead System Designer chez Naughty Dog.

Schatz explique que durant le développement d'Uncharted 4 : A Thief's End, une lettre d'un joueur bloqué près de la fin d'Uncharted 2, car dans l'impossibilité de presser un bouton assez rapidement pour passer un QTE, a faire prendre conscience qu'il fallait réellement penser plus globalement. Si la dernière aventure de Nathan Drake a été plus loin, celle d'Ellie a été pensée dès le départ pour qu'il y ait le moins de barrières possibles, sans pour autant simplifier à l'extrême.

La démarche a donc débouché sur toutes ces options qui vont améliorer le confort de jeu pour celles et ceux qui en ont besoin, "parce que nous devons absolument y penser dès le début de la production", explique Gallant.

Si un joueur bute à un endroit du jeu parce qu'il lui est inaccessible, cela est vécu comme un échec chez Naughty Dog.

Outre les tailles des textes ou les aménagements pour les daltoniens, il y aura par exemple des descriptions audio, des indices sonores et, par des jeux de couleurs et un zoom via le pavé tactile de la DualShock 4, de quoi être apprivoisé par les personnes malvoyantes, sans oublier celles ayant des problèmes auditifs.

Et pour éviter que la multitude de curseurs ne décourage, de nombreux préréglages sont prévus, regroupés dans des catégories précises. Doit-on parler d'exemple à suivre et de norme à mettre en place ? Probablement. Quant à la qualité du jeu lui-même, nous vous en parlerons très prochainement.

The Last of Us Part II arrive le 19 juin prochain sur PS4.