L'IGN Summer of Gaming et la prochaine présentation de Cyberpunk 2077 reportés

Après l'annulation de la présentation des jeux PS5 qui était prévue ce jeudi 4 juin, d'autres événements très attendus et prévus pour bientôt ont fait un pas en arrière pour quelques jours.

Ce jeudi 4 juin devait officiellement débuter le Summer of Gaming. Mais IGN, derrière ce festival numérique devant s'étaler sur trois semaines avec moult présentations et révélations a préféré, lui aussi s'éclipser pour cette semaine.

Comme d'autres acteurs de l'industrie vidéoludique, le groupe a tenu ce mardi à participer à l'élan du Blackout Tuesday, initié pour soutenir les protestations pour la justice et contre le racisme aux États-Unis, suite à la mort de George Floyd, afro-américain tué par lors de son interpellation par le policier Derek Chauvin à Minneapolis, dans le Minnesota. Et a annoncé la nouvelle :

Black Lives Matter. Period. IGN will go silent today in support of Blackout Tuesday to encourage reflection and dedicate ourselves to meaningful change in our community. https://t.co/Fx1BbOSKKy pic.twitter.com/ROQERvrobV - IGN (@IGN) June 2, 2020

Par respect et en soutien à ceux qui réclament justice et changement à travers les États-Unis et dans le monde, IGN reporte le début de son Summer of Gaming au lundi 8 juin.

Comme Sony juge nécessaire de rester muet quelque temps, et que la lumière soit accordée à un problème de société urgent. Même chose pour CD Projekt RED, qui a également préféré décaler la présentation en profondeur de Cyberpunk 2077 qui était prévue pour le 11 juin prochain.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP'77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter. - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020

Nous avons décidé de reporter le Night City Wire au 25 juin. Nous sommes toujours impatients de partager de nouvelles informations au sujet de Cyberpunk 2077, mais des problèmes plus importants sont débattus en ce moment et nous souhaitons qu'ils soient entendus. Nous sommes contre le racisme, l'intolérance et la violence. Black Lives Matter.