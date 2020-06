VALORANT : Le jeu est officiellement disponible, voici toutes les nouveautés

Le nouveau jeu esport de l'année, VALORANT est officiellement sorti aujourd'hui à 14 heures. Le jeu peut être téléchargé et accueille une nouvelle agent, une nouvelle carte et un nouveau mode de jeu.

À peine deux mois après sa sortie fracassante en beta fermée, VALORANT est officiellement sorti aujourd'hui. Le nouveau FPS de Riot Games s'inspire à la fois des mécaniques de Counter-Strike et des compétences utilisables sur Overwatch et Rainbow Six Siege, par exemple.

Le jeu de tir élitiste aura vocation à devenir un jeu d'esport à grande envergure, sans pour autant que l'éditeur n'impose un contrôle très poussé de sa scène pour sa première année. Tout au long de la bêta, l'équipe a déployé des hotfixes, mises à jour et rééquilibrages pour améliorer l'expérience de jeu. La pandémie ne semble pas les avoir ralentis, puisque la beta fermée s'est terminée il y a seulement quelques jours avant que le jeu ne sorte officiellement.

La sortie du jeu amène donc trois nouveautés majeures : la carte Ascent, avec un style très occidental, l'agent mexicaine Reyna qui est la reine de l'agressivité, et le mode de jeu Spike Rush.

La carte Ascent a deux bomb sites qui sont reliés par des chemins latéraux à la voie du mid. Il est trop tôt pour voir quels types de stratégies vont naturellement dominer sur cette carte. Ensuite, les compétences de Reyna sont officiellement présentées. Les voici :

Passif : Eliminer un ennemi fait apparaître un orbe qui peut octroyer Rebuffade ou Dévoration.

: Eliminer un ennemi fait apparaître un orbe qui peut octroyer Rebuffade ou Dévoration. Rebuffade : consomme la force vitale d'un ennemi tué pour vous rendre invisible et invulnérable pendant une courte durée. // Dévoration : consomme la force vitale d'un ennemi tué pour restaurer vos PV.

: consomme la force vitale d'un ennemi tué pour vous rendre invisible et invulnérable pendant une courte durée. // : consomme la force vitale d'un ennemi tué pour restaurer vos PV. OEillade : envoie un orbe éthéré et destructible qui réduit le champ de vision de tous les ennemis qui le regardent.

: envoie un orbe éthéré et destructible qui réduit le champ de vision de tous les ennemis qui le regardent. Impératrice : vous fait entrer dans une transe meurtrière qui vous confère Tir Rapide et rend les ennemis plus visibles. Réussir une élimination rafraîchit la durée de l'effet.

Enfin, le mode Spike Rush a vocation à être plus fun et rapide que le mode classique : une partie durera une dizaine de minutes, avec 7 manches gagnantes. Dans ce mode de jeu, le but est le même ; poser un spike, ou le désamorcer et défendre les sites. Sauf que cette fois, tous les attaquants ont un spike pour des manches plus courtes, et l'arme obtenue est aléatoire. Enfin, différence importante : les compétences sont gratuites et les ultimes se chargent deux fois plus vite. À vous le spam !

Avec le record battu de spectateurs simultanés sur un seul jeu sur Twitch, dépassant Fortnite et le record du mondial de League of Legends, il est évident que le lancement de la bêta fermée du jeu a été un succès. Mais VALORANT attirera-t-il les foules après sa sortie ? C'est ce que l'on verra au cours des prochains mois.

Le jeu peut être gratuitement téléchargé à cette adresse. Il se présentera dans une bande-annonce cinématique appelée Duelists qui est attendue pour bientôt !