TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 21 de 2020 : C'est la même chanson

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la vingt-et-unième semaine de cette année 2020.

Nous pourrions disserter des heures et des heures sur la première place de ce classement, sur l'incroyable parcours de la simulation de vie de Nintendo, qui est sur une lancée telle qu'il pourrait bien battre le record détenu par Pharell Williams et Lady Gaga, qui avec leurs tubes Happy et Shallow sont restés à la tête du Top 50 pendant 22 semaines - eh non, il n'appartient pas à Jordy et son Dur Dur d'être bébé .

Mais au lieu de cela, nous allons vous laisser admirer, une fois encore, la réussite de la Nintendo Switch qui place encore quatre de ses plus gros tubes dans ce TOP 5 hebdomadaire, dont l'un est tout de même un jeu de lancement. Ouf malade.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 21) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la vingt-deuxième semaine de l'année 2020.