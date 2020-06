OFFICIEL : La conférence PS5 du 4 juin est annulée ! Sony dénonce le "racisme systémique" aux USA

Coup de tonnerre dans le monde vidéoludique (oui, j'en fais un peu trop mais en fait NON), puisque Sony vient d'annoncer qu'il avait purement et simplement annulé (et reporté) sa présentation de jeux PS5, que le constructeur devait tenir ce jeudi 4 juin à 22H.

À voir aussi : PS5 : Jim Ryan parle lancement mondial, jeux exclusifs et prix de la console

Il n'y aura donc pas de présentation en bonne et due forme des titres PS5 comme convenu par le constructeur japonais depuis quelques jours déjà. La raison évoquée est on ne peut plus claire et fait écho aux récents événements aux Etats-Unis : les actuelles protestations et autres émeutes qui sévissent actuellement aux USA, suite à la mort plus que controversée d'un afro-américain, George Floyd, par un policier blanc.

Voici le message que Sony a posté sur ses réseaux sociaux et il est on ne peut plus clair :

Traduction :

Nous avons décidé de reporter l'événement PlayStation 5 programmé ce 4 juin.



Alors que nous comprenons que les joueurs du monde entier sont enthousiastes à l'idée de voir les jeux PS5, nous sentons que ce n'est pas un bon moment de célébration, et pour l'instant nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes d'être entendues.

Avec les événements se déroulant actuellement aux USA, pour protester contre la mort de George Floyd et plus généralement contre les meurtres de noir-africains sous le #BlackLivesMatter, Sony entend comme bon nombre d'autres institutions, faire entendre sa voix et permettre de changer les choses.

4 heures avant cette annonce, la branche américaine avait également posté un message (ci-dessus) dénonçant ce crime et plus largement "le racisme systémique" et la "violence à l'encontre de la communauté noire" qui sévit depuis trop longtemps aux Etats-Unis, avec bon nombre de crimes impunis.

Reste à savoir si après ces 6 jours d'émeutes et de protestations dans tous les USA, cela débouchera effectivement sur une réelle prise de conscience et un changement radical des mentalités (le policier blanc, principal suspect a été arrêté) ou si les choses risquent encore de s'aggraver.

Il était dit que cette année 2020 serait décidément à part dans le calendrier de l'humanité...