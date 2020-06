Steamdolls Order of Chaos lance sa campagne Kickstarter

Nous vous en avions parlé à plusieurs reprises : Steamdolls - Order of Chaos est en pleine conception. Ce Metroidvania intriguant auquel participe la voix de Solid Snake va avoir besoin d'un petit coup de pouce avant de vous susurrer des mots doux et moins doux à l'oreille.

Pour aller de l'avant dans le développement de Steamdolls - Order of Chaos, prévu pour mai 2021 sur PSC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Xet Nintendo Switch, The Shady Gentlemen compte sur Kickstarter. Une campagne vient d'être initiée. Elle se terminera le 2 juillet prochain à 16h00. L'objectif est de récolter la somme de 30.000 euros.

Différentes récompenses sont promises suivant la somme investie et des paliers ont déjà été révélés, dont celui de 38.500 euros qui offrira plus de place à David Hayter, doubleur du protagoniste, ou le verra rejoint par d'autres voix ayant oeuvré sur la série Metal Gear Solid...

Metroidvania présenté comme brutal, notamment à cause de ses stealth kills bien sanglant, ce projet vous placer dans la peau de The Whisper, un anarchiste décidé à renverser le système établi par le sang et en exposant les sombres desseins des autorités de l'univers steampunk dans lequel il évolue.

Inspiré par Castlevania, Hollow Knight, Dead Cells, Bloodborne et Dishonored, il est le bébé de deux personnes, Yoann Peter (développeur et game designer) et Étienne Vrithof (directeur artistique), rejoints par Jeremy Hagry pour la partie sonore, et désormais soutenus par Top Hat Studios. Et si cela vous intéresse, il n'y a qu'à aller sur cette page.