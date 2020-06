No Straight Roads connaît la musique à la Fnac

No Straight Roads est un jeu d'action/aventure basé sur la musique. Vous y incarnez Mayday et Zuke, deux membres d'un groupe de rock indé qui doivent mener une révolution musicale contre l'Empire EDM. Tout un programme... musical.

Dans No Straight Roads, jeu disponible à la Fnac, le but est de reprendre le contrôle de Vinyl City, avec du rock ! Il faut dire que vous avez été injustement jetés dehors comme des musiciens du dimanche, lors d'une audition où vous postuliez pour ce groupe. Ils comprennent alors très vite que l'Empire EDM (Electro Dance Music) est derrière tout ça, et décident de lutter contre la corruption rampante de la ville.

Et seul le pouvoir de la musique vous permettra de vous en sortir face à vos ennemis, et en tant que rockeurs en herbe quoi de plus normal ?!

Pour ce faire, les 2 personnages sont jouables, puisque Mayday & Zuke possèdent chacun leurs propres armes et attaques basées sur la musique, avec possibilité d'améliorer leur arbre de compétences au fil de leur parcours homérique. Il leur sera ainsi possible d'attaquer, de sauter et de se déplacer librement pendant que les ennemis les attaqueront également au rythme de la musique.

Vous pourrez aussi exploiter le pouvoir de la musique afin de transformer les accessoires de musique en armes et ainsi de passer du rock à l'électro de manière fluide et dynamique, sachant que tous les genres musicaux seront représentés au fil des niveaux. Enfin, dans No Straight Roads vous affronterez des boss géants aux caractéristiques uniques.

Il va sans dire que la bande son est très énergique et est composée de mélopées qui ne vous laisseront pas indifférent ! Bref, en avant la musique !