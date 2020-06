Découvrez The Last of Us Part II enfin disponible à la Fnac !

The Last of Us Part II est sans conteste possible LE jeu le plus attendu de l'année 2020 par tous les fans de jeux vidéo. Sa sortie, Covid-19 oblige, ayant été repoussée au 19 juin, l'attente des joueurs n'en est que plus forte. Et ça tombe bien il arrive ce vendredi à la Fnac !

Cet article est un contenu sponsorisé

Suite du sublime premier volet PS3 sorti en 2013, The Last of Us Part II disponible à la Fnac a bénéficié des services de Halley Gross (scénariste de la série Westworld) qui a ainsi rejoint Neil Druckmann afin de conduire la narration de ce second volet.

Et le résultat est époustouflant : la manière de raconter l'histoire par le biais d'Ellie, protagoniste principale, est sublime du début à la fin, aussi bien en termes de dialogues que de rebondissements et d'un nouveau gameplay mis au service du joueur et de la trame. Comment cette jeune femme de 19 ans, qui a fini par mener une vie paisible à Jackson, 7 ans après la fin du premier opus, au sein d'une communauté qui survit depuis 25 ans dans un monde post-épidémie, a donc fini par partir en quête de vengeance ?

C'est justement ce que vous allez pouvoir découvrir à partir du 19 juin, avec The Last of Us Part II à la Fnac, LE jeu d'une génération.