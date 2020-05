PS5 : Jim Ryan parle lancement mondial, jeux exclusifs et prix de la console

Pour la PS5, le temps des grandes révélations, du moins en ce qui concerne les jeux, approche à grands pas. Le jeudi 4 juin, à 22h00, nous aurons un aperçu du futur du jeu vidéo. La machine est lancée, et le président de PlayStation a des choses à dires.

Et il les a dites à GamesIndustry dans un long entretien paru peu ou prou en même temps que l'annonce de l'événement à venir. Il rappelle que l'année a été pour le moins mouvementée, "des montagnes russes" selon ses mots, et évoque tous les efforts fournis pour satisfaire la communauté PS4, plus que jamais active, avec les sorties de The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima qui arrivent, sans oublier l'initiative Play At Home.

Il assure que lui et ses équipes sont bien concentrés sur la PlayStation 5 - une machine vraiment nouvelle "qui offrira à la communauté PlayStation quelque chose de différent" - pour qu'elle soit prête à temps. Pour lui, la réponse des différents départements, ingénieurs hardware, software et développeurs à la situation qui a paralysé le monde depuis le début de l'année, a été à la hauteur.

Nous comme nos partenaires semblons bien nous débrouiller. Nous sommes dans les temps. Nous allons lancer la console cet hiver et ce sera un lancement global. Nous avons déjà hâte d'y être et ça va être merveilleux.

Voilà donc pour rassurer sur un éventuel report à 2021, qui ne devrait donc pas avoir lieu. Tous les territoires devraient pouvoir se procurer la PS5 en fin d'année et les studios internes seront prêts pour lancement.

Un prix ? Une valeur !

Plus loin dans l'interview, Jim Ryan explique avoir conscience que la crise économique qui a été entraînée par celle du COVID-19 fait et va continuer à faire des dégâts - d'où le lancement du fonds d'aide de 10 millions de dollars de Play At Home. Il rappelle aussi que si l'on regarde l'histoire récente, le jeu vidéo est l'une des industries, l'un des divertissements, qui s'en sort toujours dans les temps les plus difficiles économiquement.

Je pense que la meilleure manière de répondre à ce problème est d'avoir la meilleure valeur de proposition possible. Je ne veux pas spécialement dire le prix le plus bas. La valeur est la combinaison de plusieurs choses. Dans notre domaine, cela signifie les jeux, leur nombre, leur profondeur, leur étendue, leur qualité, leur prix... Toutes ces choses et la façon dont elles se prévalent font la plateforme.

On comprend ici que le patron de PlayStation veut rappeler la réussite de la PS4, de ses exclusivités, et préparer à l'idée que si la PS5 n'est pas forcément donnée, elle représentera un investissement sûr. Chose que l'on espère commencer à apercevoir ce jeudi 4 juin 2020 à partir de 22h00, avec la première présentation officielle, qui va devoir "enthousiasmer des millions de joueurs comme s'il étaient eux-même à une conférence E3".