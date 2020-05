Power Rangers est le premier jeu de combat jouable en cross-play sur 5 plates-formes

Le mulijoueur donnant la possibilité a des utilisateurs de machines différentes de jouer ensemble, cela fait plusieurs années que certains jeux le permettent. Un jeu vient cependant de marquer l'histoire en permettant aux joueurs présents sur cinq plates-formes différentes de jouer ensemble.

S'il ne restera certainement pas dans les mémoires pour ses qualités intrinsèques, Power Rangers : Battle for the Grid vient de rentrer dans l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il sera d'ici quelques jours le premier jeu de combat permettant le multijoueur cross plates-formes sur PS4, Xbox One, Switch, PC (Steam) et Stadia.

En effet, le jeu de combat crossover mélangeant les différentes saisons et univers de Power Rangers deviendra disponible sur Stadia, pour les abonnés Stadia Pro, en juin prochain. Battle for the Grid permettant un multijoueur cross-play sans restriction sur telle ou telle plate-forme, tous les utilisateurs du jeu pourront alors jouer ensemble.

À noter que Power Rangers : Battle for the Grid continue son petit bonhomme de chemin et prépare actuellement le lancement de sa troisième saison. Cette dernière apportera trois personnages supplémentaires au jeu.