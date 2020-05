Samurai Shodown NeoGeo Collection annonce un épisode bonus et ses dates de sortie en vidéo

Alors que l'on pensait déjà tout savoir de la compilation qui ravira les fans de jeux rétro et de versus fighting à l'arme blanche, SNK dévoile le premier trailer de Samurai Shodown : Neo Geo Collection, et parvient tout de même à nous surprendre avec une nouveauté de taille. Dingue, ça.

À voir aussi : Guilty Gear Strive repousse sa sortie à 2021 à cause du coronavirus

Nous savions déjà ce concentré de pixel art regrouperait Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III : Blades of Blood, Samurai Shodown IV : Amakusa's Revenge, Samurai Shodown V (ou Zero dans sa version originale) et Samurai Shodown V Special sur un même support, mais SNK annonce par surprise l'arrivée d'un épisode inédit : Samurai Shodown V Perfect.

Cette version re-revue et re-recorrigée du cinquième épisode, qui avait déjà hérité d'une mise à jour proposera de nouvelles fins dans le mode solo, et ce seront au final sept titres qui s'ouvriront jeu en ligne, via des matchs casual ou classés. Cerise sur le gâteau, SNK dévoile également un mode Musée, dans lequel les joueurs pourront retrouver des coulisses de développement, des artworks, et plein de bonus qui avaient fait le succès d'un certain Street Fighter 30th Anniversary Collection.

En revanche, il faudra prendre rendez-vous pour y jouer, puisque Samurai Shodown : Neo Geo Collection sortira le 11 juin sur Steam, le 18 juin sur l'Epic Games Store, et le 28 juillet sur Switch et PlayStation 4. Quant à l'édition physique, c'est toujours Pix'n Love qui s'en occupe, et annonce l'ouverture des pré-commandes pour le 2 juin prochain.