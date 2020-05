Sonic Le Film 2 officialisé, le réalisateur du premier film de retour

Relativement bien accueilli par la critique et très bien accueilli par le public, Sonic, le Film semblait courir à toute vitesse vers une suite. Et c'est ce qu'il a fait. La mascotte de SEGA aura bel et bien le droit à une nouvelle aventure sur grand écran.

À voir aussi : Sonic Le Film : Les 8 premières minutes du film sont en ligne

Le site américain Variety a eu le scoop de l'annonce par Paramount Pictures et SEGA Sammy de la mise en chantier d'une suite à Sonic, Le Film. Derrière ce "Sonic 2" cinématographique se trouve le même trio que derrière le premier film, à savoir Jeff Fowler à la réalisation et le duo Pat Casey-Josh Miller à l'écriture.

Variety explique que, le projet en étant encore à ses balbutiements, aucune décision n'a pour l'instant été prise concernant la distribution, la date de tournage ou la date de sortie du film. Ben Schwartz, la voix de Sonic en VO, s'étant réjoui de la nouvelle sur Twitter, le comédien semble partant pour renfiler virtuellement les sneakers rouges du hérisson pressé. Reste maintenant à voir si Jim Carrey sera lui aussi prêt à se laisser à nouveau pousser la moustache.

Malgré une exploitation en salles raccourcie à cause de la pandémie de COVID-19, et une sortie avortée dans certains pays dont la Chine et le Japon, Sonic, Le Film a réalisé de très bons chiffres en Amérique du Nord et en Europe. Paramount a de plus rebondi sur le buzz positif de son film en le sortant en VOD plus tôt que prévu pendant le confinement. En France, la version DVD-Blu Ray du film sortira le 24 juin prochain.

Que vous inspire l'officialisation de la production de Sonic, Le Film 2 ? Qu'espérez-vous voir dans cette suite ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.