Borderlands : Cate Blanchett a dit "SI" pour jouer dans le film

En février dernier, le projet d'adaptation sur grand écran de Borderlands confirmait la présence d'Eli Roth derrière la caméra. Après plusieurs semaines de rumeurs, voilà qu'on sait désormais qui y incarnera le personnage de Lilith.

Les rumeurs faisaient état de pourparlers depuis plusieurs semaines. C'est désormais sûr à 100%. La société de production Lionsgate a elle-même confirmé l'information, partagée par Entertainment Weekly, selon laquelle Cate Blanchett sera bien au casting du film Borderlands :

THIS IS NOT A DRILL. Welcome Cate Blanchett to the world of @Borderlands. https://t.co/RBJZqrvjm6