DONTNOD ouvre un nouveau studio à Montréal et lance un tout nouveau projet

DONTNOD Entertainment, le célèbre studio français indépendant, développeur notamment de la saga Life is Strange, annonce jour l'ouverture prochaine d'un studio à Montréal. Cela aura pour but de se rapprocher à l'international "de sa communauté de joueurs nord-américains, qui constitue l'audience principale sur l'ensemble de ses titres". Tout est dit.

Le créateur de LIFE IS STRANGE, Vampyr ou Remember Me, DONTNOD emploie actuellement plus de 250 personnes en France. Avec cette ouverture d'un bureau outre-Atlantique, le studio a donc décidé de s'agrandir, afin de je cite, "diversifier ses talents afin d'imaginer des oeuvres toujours plus immersives, engageantes et innovantes". A l'américaine, en somme.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare ceci :

Nous sommes très heureux à l'idée de créer un nouveau bureau à Montréal, qui complétera l'équipe talentueuse déjà présente à Paris. Notre objectif est de créer des jeux toujours au plus proche des attentes de notre communauté. Avec une équipe internationale, nous pourrons développer des titres encore plus ambitieux et continuer à écrire de belles histoires pour nos joueurs.

Sachant que cette implantation dans la métropole québécoise se concrétisera par un nouveau projet. Le but étant de recruter des talents sur place, alors si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller les voir, on ne sait jamais.