La série The Witcher se vante de ventes astronomiques

Comme vous le voyez sur le visuel ci-joint, The Witcher s'est déjà écoulé à 50 millions d'exemplaires. Sorti pour la première fois en 2007, il a su en une dizaine d'années, ravir les coeurs des aventuriers de tous bords.

Aujourd'hui, c'est une étape importante qu'a franchi CD projekt, avec ce chiffre ahurissant, que peu de licences peuvent se targuer d'avoir atteint.

Le tweet du compte officiel du jeu en atteste :

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again...



Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc