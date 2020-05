Fnac : La réalité virtuelle à prix réduit sur PS4, 100€ de réduction sur le PSVR !

Parce qu'il n'est pas si facile de sortir de chez soi, le moment est particulièrement bien "choisi" pour découvrir la réalité virtuelle, grâce au PlayStation VR de la PlayStation 4, sans doute le casque le plus facile à utiliser pour se plonger dans une toute nouvelle expérience, grâce à la FNAC.

Cet article est un contenu sponsorisé

La FNAC va vous permettre de découvrir de l'intérieur vos jeux préférés comme si vous y étiez : en ce moment, le Pack Sony PlayStation VR profite d'une réduction de 33%, et s'affiche à 199,99€ au lieu de 299,99€, soit une économie de 100€ ! Ce pack complet comprend le casque PlayStation VR V2, la Caméra V2 pour suivre tous vos mouvements, ainsi que le jeu VR Worlds à télécharger.

Cette version revue et corrigée dans les moindres détails du casque de Sony a été pensée pour vous offrir un confort optimal et une immersion totale : ajuster son casque est plus simple que jamais, et grâce aux écouteurs fournis, vous profiterez également d'un son incomparable. Le boitier du PS VR V2 vous permet également de profiter directement de vos jeux en HDR, pour en prendre plus que jamais plein les yeux.

Grâce au jeu VR Worlds, plongez dans cinq expériences immersives, uniquement disponibles sur PlayStation 4 avec le casque PlayStation VR. Affrontez un terrifiant requin blanc, jouez les gangsters dans les rues de Londres, ou slalomez à quelques centimètres du bitume entre les voitures. Grâce à la FNAC, vous voici prêts à découvrir la nouvelle dimension du jeu vidéo !