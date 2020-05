Ubisoft annonce ses French Days, avec des réductions sur des titres phare, jusqu'à-75%

Comme bon nombre d'éditeurs, Ubisoft participe lui aussi, et pas qu'un peu, aux fameux French Days venus tout droit de... la France libre. Des jours de bons plans, de réductions et de promos en tout genre, qui ravissent (normalement) notre porte-monnaie dégarni.

Du coup, comme on dit parfois, depuis hier mercredi 27 mai 2020 et jusqu'au 2 juin 2020 à 7h du matin (oui c'est précis car réglementé), de multiples offres vous sont faites, pour vous permettre d'avoir des jeux de qualité bien moins chers qu'en temps normal.

Les derniers jeux PC et licences phares d'Ubisoft en réduction jusqu'à -65% (voire -75%).

Les titres phares de la promo sont les suivants :

Anno 1800 à partir de 30€ au lieu de 59,99€ (-50%)

à partir de 30€ au lieu de 59,99€ (-50%) Assassin's Creed Odyssey à partir de 19,80€ au lieu de 59,99€ (-67%)

à partir de 19,80€ au lieu de 59,99€ (-67%) Tom Clancy's Rainbow Six Siege à partir de 8€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Mais aussi tous les jeux de la licence Far Cry dont Far Cry 5 à partir de 15€ au lieu de 59,99€ (-75%) et Far Cry New Dawn à partir de 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%) !

Et plein d'autres encore, à voir sur le store d'Ubisoft !

Bref, des réductions assez folles, et qui profiteront à tous les gamers que vous êtes forcément (un peu).